Специалисты составили рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков мира

Специалисты портала AirlineRatings.com составили рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. При составлении списка эксперты учитывали: срок эксплуатации самолетов, число авиаинцидентов за минувший год, инновации, количество проверок со стороны авиационных властей на безопасность, а также некоторые другие факторы.

Самым безопасным авиаперевозчиком признана австралийская компания Qantas.

«Qantas — лидирующая авиакомпания в мире по безопасности и за последние 60 лет не имела ни одного летального исхода. Но не только эта авиакомпания, такие как Hawaiian и Finnair также имеют идеальную историю», — приводит портал слова своего главного редактора Джеффри Томаса.

Всего в рейтинге 409 компаний, занимающихся авиаперевозками пассажиров. Российские авиакомпании не попали в двадцатку лучших, однако они имеют хорошие показатели. Так «Аэрофлот», «Россия», «S7», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Нордавиа», имеют одинаковые оценки по критерию «Безопасность» — семь баллов из восьми.

Отметим, что компания «Победа» - единственная российская авиакомпания, который был поставлен наивысший бал (восемь из восьми) по критерию «Безопасность», проиграла по критерию «Продукт», набрав два балла из пяти возможных.

Топ-20 наиболее безопасных авиакомпаний в алфавитном порядке выглядит следующим образом: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic и Virgin Australia.

Наименее безопасными авиакомпаниями были признаны: Air Koryo (КНДР), Bluewing Airlines (Суринам), Trigana Air Service (Индонезия), а также перевозчики из Непала — Nepal Airlines, Buddha Air, Tara Air и Yeti Airlines.

Ранее сообщалось, что специалисты агентства «Авиапорт» опубликовали рейтинг авиакомпаний по качеству сервиса на борту лайнеров «Сервис в российском небе-2017». Основой списка стали нарекания и жалобы пассажиров на работу персонала компаний.