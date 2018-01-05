Умер актер из сериала «Звездный путь»
В Соединенных Штатах Америки на 34 году жизни ушел из жизни актер и музыкант Джон Пол Стюер.
Фото: Jonny P Jewels / Facebook
В возрасте 33 лет умер актер сериала «Звездный путь» Джон Пол Стюер.
Участники группы P.R.O.B.L.E.M.S, в которой играл актер, подтвердили информацию о его смерти, передает Independent со ссылкой на американские средства массовой информации.
В коллективе отметили, что потеряли не только коллегу, но и друга.
Причины произошедшего не уточняются.
Стюер начал актерскую карьеру в три года. Наибольшую известность ему принесла роль представителя расы клингонов в сериале «Звездный путь».