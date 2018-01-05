Умер актер из сериала «Звездный путь»

В возрасте 33 лет умер актер сериала «Звездный путь» Джон Пол Стюер.

Участники группы P.R.O.B.L.E.M.S, в которой играл актер, подтвердили информацию о его смерти, передает Independent со ссылкой на американские средства массовой информации.

В коллективе отметили, что потеряли не только коллегу, но и друга.

Причины произошедшего не уточняются.

Стюер начал актерскую карьеру в три года. Наибольшую известность ему принесла роль представителя расы клингонов в сериале «Звездный путь».