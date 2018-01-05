Три человека погибли в ДТП в Сочи

Жертвами ДТП с участием четырёх автомобилей, произошедшего в Сочи, стали три человека. Ещё трое участников аварии получили ранения разной степени тяжести.

Как рассказали корреспонденту «Звезды» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с Volkswagen Polo, после чего первая машина столкнулась еще с двумя автомобилями.

По сообщениям МВД, в ДТП погибли два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen, ещё три человека после аварии были доставлены в лечебные учреждения.