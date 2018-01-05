Двое людей погибли после «сатанинского» ритуала

Как сообщает Daily Mail, тела погибших обнаружили на греческом острове Кефалония в Ионическом море. Судя по всему, перед смертью погибшие совершили некий оккультный обряд.

Известно, что тело 23-летней девушки из Болгарии и ее 30-летнего спутника-немца были найдены в доме, который они снимали. Помимо окровавленных тел, полицейские обнаружили «сатанинскую пентаграмму», а также свечи и ножи, якобы использующиеся для обряда.

О произошедшем местным властям стало известно 31 декабря, однако сообщили о нем лишь спустя несколько дней.