Двое людей погибли после «сатанинского» ритуала
В Греции пара из двух молодых людей погибла в доме после «сатанинского» ритуала.
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress
Как сообщает Daily Mail, тела погибших обнаружили на греческом острове Кефалония в Ионическом море. Судя по всему, перед смертью погибшие совершили некий оккультный обряд.
Известно, что тело 23-летней девушки из Болгарии и ее 30-летнего спутника-немца были найдены в доме, который они снимали. Помимо окровавленных тел, полицейские обнаружили «сатанинскую пентаграмму», а также свечи и ножи, якобы использующиеся для обряда.
О произошедшем местным властям стало известно 31 декабря, однако сообщили о нем лишь спустя несколько дней.