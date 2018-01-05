Международная федерация журналистов осудила высылку российских коллег из Латвии

Международная федерация журналистов (IFJ) осудила высылку из Латвии представителей российских СМИ Ольги и Анатолия Курлаевых. Соответствующее заявление сделал руководитель департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнест Сагага.

«Мы осуждаем беспричинное выдворение журналистов, поскольку рассматриваем это как отказ в доступе к информации», - приводит РИА Новости слова главы департамента IFJ.

Представитель Международной федерации журналистов отметил, что «мы не видим причины, по которой журналисты были изгнаны из страны, когда они просто делали свою работу».

Ранее сообщалось, что МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов из Латвии. Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением российских журналистов из Латвии.

Напомним, накануне латвийские власти выдворили из страны журналистов из РФ супругов Ольгу и Анатолия Курлаевых. Представителей российских СМИ обвинили в «угрозе национальной безопасности».