В Египте потерпел крушение воздушный шар с туристами на борту

В Египте потерпел крушение воздушный шар, на борту которого находились туристы.

Как сообщает агентство Reuters, летательный аппарат упал недалеко от Луксора утром 5 января.

Предполагается, что причиной падения стал сильный ветер, из-за которого пилот не справился с управлением. Жертвой крушения воздушного шара стала 36-летняя женщина из ЮАР, еще 12 человек получили ранения в результате инцидента.

По данным агентства, всего в корзине летательного аппарата находилось 20 человек из Аргентины, Испании и ЮАР.