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В США на берег выбрасывает замороженных акул

Константин Тигров
20:13 05.01.2018
В американском штате Массачусетс из-за аномальных морозов на берег выносит замороженных акул.
В США на берег выбрасывает замороженных акул
Фото: Atlantic White Shark / Conservancy / Facebook

В Соединенных Штатах Америки в некоторых регионах стоят аномальные 30-градусные морозы.

Из-за этого, например, в штате Массачусетс на пляжи местечка Кейп-Код вынесло уже четыре акулы, сообщает Sky News.

Отмечается, что они замерзли настолько, что невозможно провести полноценное исследование.

На восточном побережье США несколько дней стоят сильные морозы, сопровождающиеся обильными снегопадами.

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