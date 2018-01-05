В США на берег выбрасывает замороженных акул

В Соединенных Штатах Америки в некоторых регионах стоят аномальные 30-градусные морозы.

Из-за этого, например, в штате Массачусетс на пляжи местечка Кейп-Код вынесло уже четыре акулы, сообщает Sky News.

Отмечается, что они замерзли настолько, что невозможно провести полноценное исследование.

На восточном побережье США несколько дней стоят сильные морозы, сопровождающиеся обильными снегопадами.