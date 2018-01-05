Эксперты назвали десять самых дешевых продаваемых в России автомобилей

В 2018 году «Российская газета» представила топ-10 самых дешевых новых автомобилей, продаваемых в РФ.

Как сообщают эксперты, в текущем году стоимость 6 моделей выросла и это поспособствовало сдвигу ценового диапазона всего списка. Кроме того, рост потребностей населения России заставляет даже выпускающих бюджетные автомобили производителей создавать более дорогие машины со множеством опций.

Список возглавил отечественный седан Lada Granta в комплектации Standart. Цена модели с учетом изменений составляет 399 900 рублей. В комплектации предусмотрены системы торможения ABS + BAS + EBD, дневные ходовые огни, розетка на 12 вольт, водительская подушка безопасности, а также аудиоподготовка.

В тройке лидеров находятся и другие российские автомобили: седан Lada Priora и лифтбек Lada Granta, стоимостью 414 900 рублей и 424 900 рублей соответственно.

На четвертом и пятом месте расположились хэтчбек с АКПП Ravon R2 (439 тысяч рублей) и седан Datsun on-DO (444 тысяч рублей).

Хэтчбек Lada Kalina подорожала на 10 тысяч рублей (450 600 рублей) и теперь ее обошел седан Ravon Nexia (449 тысяч рублей).

В ТОП-10 также вошли китайский седан Brilliance H230, универсал Lada Kalina и седан Renault Logan.

Ранее сообщалось, что автоэксперты назвали топ-10 кроссоверов стоимостью до 1 миллиона рублей, представленных на российском рынке.

В конце ноября прошлого года эксперты назвали десять самых популярных автомобилей месяца в России.