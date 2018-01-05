Возбуждено дело после убийства балалаечника Калинина

Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тела балалаечника Дмитрия Калинина.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», - говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

Калинин 30 декабря был найден мертвым в Басманном тупике Москвы неподалеку от железнодорожного моста.

В поисках участвовали волонтеры поисково-спасательного отряда «LizaAlert».

Музыкант перестал выходить на связь 27 декабря, в последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня», в котором он работал с 2003 года. Калинин родился 28 февраля 1976 года.