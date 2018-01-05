Возбуждено дело после убийства балалаечника Калинина
Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело об убийстве балалаечника театра «Русская песня» Дмитрия Калинина.
Фото: Дима Калинин / Facebook
Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения тела балалаечника Дмитрия Калинина.
«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», - говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.
Калинин 30 декабря был найден мертвым в Басманном тупике Москвы неподалеку от железнодорожного моста.
В поисках участвовали волонтеры поисково-спасательного отряда «LizaAlert».
Музыкант перестал выходить на связь 27 декабря, в последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня», в котором он работал с 2003 года. Калинин родился 28 февраля 1976 года.