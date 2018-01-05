Мединский рассказал, почему Oxxxymiron ему нравится больше, чем Гнойный

Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский предпочел российского рэпера Мирона Федорова (Oxxymiron) исполнителю Вячеславу Машнову (Гнойный).

«Oxxxymiron. Мне второго название не нравится — какая-то противная кличка», — приводит RT слова Мединского.

Ранее сообщалось, что видеозапись рэп-баттла между рэперами Oxxxymiron и Гнойным, опубликованная на YouTube-канале Versus Battle, просмотрели почти восемь миллионов раз, что является мировым рекордом для подобного рода видео.

Напомним, в ноябре прошлого года рэпера Гнойного внесли в черный список на Украине, поскольку посчитали, что исполнитель «создает угрозу национальной безопасности».