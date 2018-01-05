Российские военные доставили новогодние подарки детям на авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военные доставили на авиабазу Хмеймим 25 тонн гуманитарного груза. Борт разгружают в эти минуты. Внутри находятся не только необходимые продукты и медикаменты. Большую часть составляют детские подарки к новогодним праздникам и школе.

КамАЗы российского центра примирения вырулили прямо на взлетную полосу, чтобы безотлагательно начать загрузку.

Эти 25 тонн гуманитарной помощи в Ингушетии собирали буквально всей республикой. Это и сладкие новогодние подарки детям и полностью укомплектованные к новому учебному году школьные рюкзаки, а также крупы, мука, продуктовые наборы – в общем, все, что необходимо семьям, потерявшим своих кормильцев, и беженцам.

Этот груз прибыл сюда на авиабазу Хмеймим, но уже сейчас, военные загружают первую партию в Ан-26, чтобы побыстрее отправить ее в Дамаск. Там ее уже ждут.

В сборе этого груза участвовали христианские и мусульманские общины Ингушетии. Собирали, что называется, в общий котел, чтобы никто не остался без помощи.

«Данная помощь будет выдана без ограничения по национальной принадлежности и вероисповедания», - сообщил заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон Михаил Завалкин.

Решение об отправке гуманитарного груза в Сирию было принято, чтобы поддержать оказавшихся в трудном положении людей, которые проживают там, где будут нести службу российские военные полицейские.

«Нам очень приятно и почетно передать этот груз, собранный нашими земляками – всей республикой - нашим братьям сирийцам. Пусть в эти праздничные дни эти подарки принесут радость и улыбки всем обездоленным и нуждающимся, особенно детям», - заявил заместитель командира батальон военной полиции Мухаммед Евлоев.

Следующие партии гуманитарной помощи уже готовятся к отправке в другие районы страны.

Вместе с тем, авиабаза Хмеймим продолжает жить военной жизнью, а авиация ВКС ежедневно совершает вылеты, в том числе по доставке гуманитарных грузов в отдаленные регионы САР.

Военно-транспортные самолеты в пути, как обычно, сопровождает боевая авиация.

Например, вот этот истребитель уже готов к взлету – ракеты на пилонах, именно он должен оградить транспортник от неприятных сюрпризов.