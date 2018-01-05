Куда потащила, нахалка: рыбаки на Алтае сняли, как наглая лиса крадет их улов
На Алтае лисица вышла к рыбакам и попыталась отобрать у них улов.
Видео: Петр Паркетков / YouTube
На YouTube опубликовано видео, как дикая лиса подошла к рыбакам и попыталась украсть у них мешок с рыбой. Комичный случай произошел, судя по описанию, на Алтае в декабре 2017 года.
«Куда потащила, нахалка?» – говорит автор видео, комментируя действия наглой хищницы.
Дикое животное совсем не боится людей и хватает у них зубами мешок с уловом. Рыбаки предлагают смелой лисе одну из пойманных рыб, после чего она убегает со своей добычей.