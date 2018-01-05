Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова – СМИ

Суд Кипра заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму 820 миллионов долларов.

Как сообщает Financial Times, ссылаясь на судебные документы, решение было вынесено окружным судом Никосии 27 декабря прошлого года при рассмотрении спора вокруг компании «Укртелеком», проданной Ахметову в 2013 году фирмой Raga, принадлежащей Денису Горбуненко.

Согласно заявлению истца, сумма сделки составила 860 миллионов долларов, однако Ринат Ахметов заплатил лишь 100 миллионов долларов.

В материале издания говорится, что среди гражданина Украины, которые могут быть затронуты судебным решением, — квартира в жилом комплексе One Hyde Park в престижном районе Лондона Найтсбридж. Отметим, что во время приобретения этой квартиры Ахметовым она была самой дорогостоящей на британском рынке недвижимости.

По данным газеты, ответчик имеет право до 8 января текущего года подать апелляцию.

Напомним, Ринат Ахметов является самым крупным бизнесменом на Украине. В его распоряжении находятся 303 компании.