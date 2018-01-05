Пушков высмеял слова Порошенко об «окончательном прощании» с Россией

«Прощание» с РФ, о котором заявил украинский президент Петр Порошенко, выглядит странно, высказал свое мнение сенатор Алексей Пушков.

«Порошенко никак не распрощается с Россией - только об этом и говорит. А Россия по-прежнему - главный торговый партнер Украины. Странное прощание», - написал на своей странице в Twitter Пушков.

Сегодня, пятого января, Порошенко снова напомнил украинцам о том, что в 2017 году Украине предоставили безвизовый режим со странами ЕС, оценив это как «окончательное «прощай» российской и советской империям».