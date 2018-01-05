МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на выдворение журналистов из Латвии

Россия, как полноправный член ОБСЕ, ждет от этой организации конкретных шагов в связи с высылкой из Латвии журналистов российских телеканалов «ТВ Центр» и ВГТРК. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ходе своего недавнего визита в Москву господин Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах - путь, ведущий к опустошению информационной среды», – приводит сайт российского МИД слова Захаровой.

По заявлению представителя российского внешнеполитического ведомства, если ОБСЕ оперативно и четко не отреагирует на ситуацию, России придется принять ответные меры.

Ранее сообщалось, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с выдворением российских журналистов из Латвии.

Напомним, накануне латвийские власти выдворили из страны журналистов из РФ супругов Ольгу и Анатолия Курлаевых. Представителей российских СМИ обвинили в «угрозе национальной безопасности».