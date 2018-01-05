Ребенок чудом спасся от окруживших его четырех акул: видео

Видео, снятое с дрона, было опубликовано на Youtube владельцем коптера Артемом Ткаченко. На кадрах видно, как ребенок бежит в воду и начинает плавать.

Однако мальчик не замечает четырех акул, которые постепенно окружают его. К счастью, оператор сразу заметил опасность и окликнул ребенка, заставив того вылезти из воды.

В описании к видео сообщается, что травм мальчик не получил.