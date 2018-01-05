Порошенко заявил, что Украина «соскочила с газового крючка» России

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина «соскочила с газового крючка» «Газпрома», считает украинский президент Петр Порошенко.

«Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины», — написал на своей странице в Twitter Порошенко.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» закупать у Российской Федерации не менее 5 млрд куб.м. газа в год. При этом условие «бери или плати» для 80% от этого объема сохранилось.

Закупать газ в этих сниженных контрактных объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Помимо этого, по решению суда «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» $2 млрд задолженности за поставки, а также 0,03% этой суммы за каждый день просрочки, начиная с 22 декабря (около $600 тысяч).

Заключенные между Украиной и Россией соглашения на поставки и транзит газа истекают в 2019 году.