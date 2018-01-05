Пхеньян дал согласие на переговоры с Сеулом. Встреча на высоком уровне пройдет на следующей неделе, в приграничном районе. Эта беседа станет первыми межкорейскими переговорами за два года.

Специально для этого КНДР и Южная Корея восстановили линию спецсвязи и провели несколько бесед. Центральными темами предстоящей встречи станет улучшение двухсторонних отношений, а также возможное участие северокорейских атлетов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом пишет агентство Ренхап.

На время проведения соревнований Вашингтон и Сеул отложили совместные военные учения. Такое решение США приветствовали в Москве. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, даже временный отказ от маневров дает шанс на стабилизацию обстановки и снижение градуса напряженности в регионе.