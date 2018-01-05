На Украине рассказали о государственных планах взорвать российский газопровод

Киев в 2015 году планировал взорвать российский газопровод, идущий в Европу по территории Украины. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире телеканала Zik.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — рассказал Грымчак.

По словам Грымчака, эта газовая магистраль является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта в Донбассе.