Порошенко еще раз сказал России «Прощай»

Президент Украины Петр Порошенко снова попрощался с Россией. Он в очередной раз заявил, что с получением безвизового режима с ЕС Украина «окончательно» попрощалась с Россией. Об этом он написал в Twitter.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное "Прощай" российской и советской империям», — написал Порошенко.

Порошенко несколько раз «прощался» с Россией в 2017 году, и даже делал это стихами. Летом прошлого года он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».