Apple заявила об опасности, которым подвержены все iMac и iPhone

Корпорация Apple признала факт существования критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone. Об это говорится на официальном сайте компании.

Из сообщения следует, что специалисты нашли две угрозы под названиями Meltdown и Spectrе для безопасности устройств.

«Они угрожают всем современным процессорам и воздействуют почти на все компьютеры и операционные системы. Все компьютеры Mac и устройства на iOS подвержены опасности», — говорится в сообщении.

Также в компании рекомендовали устанавливать программы только из проверенных источников и пообещали защитить клиентов от потенциальных угроз с выходом обновлений операционных систем.

В декабре корпорация Apple призналась, что намеренно замедляет работу предыдущих моделей смартфонов iPhone, чтобы не разряжалась батарейка.