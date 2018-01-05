Американский лайнер совершил в Нью-Йорке экстренную посадку из-за метели

В Нью-Йорке американский лайнер совершил вынужденную посадку из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает Daily Mail US в Twitter.

Jumbo jet is forced to land at a tiny New York airport due to blizzard https://t.co/wAxoOIucwx pic.twitter.com/upXv1CPFOl — Daily Mail US (@DailyMail) 5 января 2018 г.

В американском штате Западная Вирджиния также произошел инцидент с самолетом. Пилот совершил жесткую посадку двухмоторного самолета в аэропорту Йигер без шасси. Об этом сообщает WOWK TV.

Ранее сообщалось, что власти Нью-Йорка приняли решение ввести режим ЧС в связи с экстремальными погодными условиями. В регионе бушуют снегопады и метели.

Режим ЧС объявлен в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде.