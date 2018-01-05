Шестиметровый фонтан с нечистотами бьет из-под земли в центре Саратова

В самом центре Саратова из-под земли забил фонтан. Струя вырвалась на поверхность из канализационного колодца. ЧП произошло рядом с остановкой общественного транспорта. По словам очевидцев, случившемуся предшествовал громкий хлопок. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напор был такой силы, что фонтан мгновенно достиг высоты шести метров, а квартал за считаные минуты залило ржавой водой.

Теперь местные жители в соцсетях шутят, что Саратов уже давно впору называть городом фонтанов или долиной гейзеров, ведь канализацию в нем прорывает по несколько раз в месяц.