Шестиметровый фонтан с нечистотами бьет из-под земли в центре Саратова
ЧП произошло рядом с остановкой общественного транспорта.
Фото: Затворник Шестипалый / youtube
В самом центре Саратова из-под земли забил фонтан. Струя вырвалась на поверхность из канализационного колодца. ЧП произошло рядом с остановкой общественного транспорта. По словам очевидцев, случившемуся предшествовал громкий хлопок. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напор был такой силы, что фонтан мгновенно достиг высоты шести метров, а квартал за считаные минуты залило ржавой водой.
Теперь местные жители в соцсетях шутят, что Саратов уже давно впору называть городом фонтанов или долиной гейзеров, ведь канализацию в нем прорывает по несколько раз в месяц.