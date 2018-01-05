ФБР запускает новое расследование против Хиллари Клинтон

Федеральной бюро расследований (ФБР) запустила очередное расследование в отношении «Фонда семьи Клинтон» (Clinton Foundation), которое призвано выяснить, получала ли эта организация какие-либо выгоды от спонсоров.

По данным The Hill, ФБР проверяет, не замешан ли фонд в нелегальной деятельности в период, когда Клинтон возглавляла Госдепартамент США. В рамках расследования агенты ФБР уже допросили по меньшей мере одного свидетеля, в ближайшие недели планируются дополнительные меры.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку, а личную удалила, из-за чего начались разбирательства.