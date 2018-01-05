Пограничники извинялись за свое государство – высланная из Латвии журналистка ВГТРК

Высланная из Латвии журналистка ВГТРК Ольга Курлаева прибыла на КПП в Псковской области. Она рассказала коллегам, как проходила процедура ее задержания и депортации. По словам Курлаевой, пограничники извинились перед ней за то, что происходит.

«Те ребята, которые меня сегодня провожали, тем пограничникам, которые меня задерживали, им было очень неудобно за свое государство, они реально извинились за свое государство. Я такое впервые видела», - рассказала Курлаева.

Ранее сообщалось, что латвийская сторона доставила Ольгу на автобусе до латвийско-российской границы, после чего Курлаева была передана российским пограничникам. Ольгу Курлаеву выдворили из Латвии вслед за ее мужем в связи с обвинением «в угрозе национальной безопасности».