Россия отреагировала на решение США и Южной Кореи по военным учениям

Россия приветствует решение США и Южной Кореи отложить запланированные на период проведения Олимпийских игр в Пхенчхане военные учения. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Конечно, мы можем такую договоренность только приветствовать… Мы считаем, что сейчас есть определенный шанс по крайней мере для некоторой стабилизации обстановки и определенного тайм-аута с точки зрения той спирали эскалации, которая раскручивалась все последние месяцы», - приводит слова замминистра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидеры Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить учения Foal Eagle - Key Resolve в феврале-марте - в период зимней Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 18 марта.