Порошенко в очередной раз «окончательно попрощался» с Россией

Президент Украины Петр Порошенко вновь «окончательно попрощался» с Российской Федерацией и напомнил, что в 2017 году ЕС предоставил украинской стороне безвизовый режим.

Такое заявление глава Незалежной опубликовал в своем Twitter.

«Одна из важнейших побед года, которую мы одержали вместе, - введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям», - написал Порошенко.

Со стороны украинского президента это очередное «последнее прощай» в адрес Российской Федерации.

Так, подобное заявление Порошенко сделал в мае 2017 года, после того как Совет министров ЕС одобрил предоставление Киеву безвизового режима. Тогда глава Украины заявил, что страна возвращается в «европейскую семью» и говорит «последнее «прощай» советской и российской империям».

В июне прошлого года, накануне получения безвизового режима, Порошенко почти дословно повторил эту же фразу. Позже он процитировал Лермонтова, чем вызвал похвалу со стороны президента России Владимира Путина за интерес к русской литературе.