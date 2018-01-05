Украина отправит на танковый биатлон в Европу Т-84

Украина отправит на танковые соревнования Strong Europe Tank Challenge партию отремонтированных танков Т-84У, принятые на вооружение ВСУ в 2001 году.

Т-84У является предшественником БМ «Оплот», который приняли на вооружение в 2009 году. В 2017 году Украину представлял на соревнованиях танков и экипажей представляли боевые машины Т-64БВ.

Как отмечает портал ukrmilitary, также рассматривалась идея об отправке на соревнования «Оплотов», однако завод не успеет изготовить машины в срок.

В 2017 году победителем Strong Europe Tank Challenge стала команда Австрии на Leopard 2A4, второе место заняли немцы на Leopard 2A6. Украина стала предпоследней из шести команд, заняв пятое место и опередив лишь Польшу.