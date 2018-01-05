В Госдуме предложили убрать алкоголь с прилавков магазинов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал ввести дополнительные правила торговли алкоголем, а также убрать его по примеру табачных изделий с прилавков магазинов в специально огороженные пространства. С таким предложением он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», - цитирует слова Милонова РИА Новости.

Как отметил депутат, такая мера «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя» и не повлечет дополнительных расходов со стороны федерального или регионального бюджетов.

Также Милонов заявил о готовности к разработке поправок к уже действующему федеральному закону, который регулирует данную сферу торговли, если идея получит одобрение.

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