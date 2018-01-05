Супругу высланного из Латвии журналиста ВГТРК депортировали в Россию

Задержанная ранее в Латвии журналист ВГТРК Ольга Курлаева вернулась в Российскую Федерацию. Об этом сообщил ее муж, продюсер ТВЦ Анатолий Курлаев.

«Да, только что въехала (в Россию – прим. ред.)», - написал Курлаев на своей странице в Facebook.

Также Курлаев на своей странице в Facebook написал, что в настоящее время «все хорошо».

«Вернулась Ольга Курлаева, погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что латвийская сторона на автобусе доставила Ольгу на латвийско-российскую границу, после чего она была передана российским пограничникам.

«Обычные сотрудники (погранслужбы – прим. ред.) обращались хорошо. Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт "Терехово", граница Латвии и России. Там и высадили», - отметил Анатолий.

Ранее стало известно, что журналиста ВГТРК Ольгу Курлаеву выдворяют из Латвии вслед за ее мужем в связи с обвинением «в угрозе национальной безопасности».