Объявлена дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Последний сезон популярнейшего сериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Об этом говорится на сайте телеканала HBO.

«Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что новый сезон будет состоять из шести серий.

Ранее актриса, исполняющая роль Сансы Старк из «Игры престолов», рассказала о финале сериала.