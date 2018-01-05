Объявлена дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
Последний сезон будет состоять из шести серий.
Фото: Hbo / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Последний сезон популярнейшего сериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году. Об этом говорится на сайте телеканала HBO.
«Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов», - отмечается в сообщении.
Кроме того, в компании отметили, что новый сезон будет состоять из шести серий.
Ранее актриса, исполняющая роль Сансы Старк из «Игры престолов», рассказала о финале сериала.