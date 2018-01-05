В Египте запретили биткоин

Главный муфтий Египта Шакви Аллам издал фетву (документ, не имеющей юридической силы, но пользующийся авторитетом среди верующих), осуждающую и запрещающую добычу и торговлю криптовалютой как «запрещенной нормами ислама».

«Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», - приводит слова муфтия ТАСС со ссылкой на египетское издание «Аль-Ахрам».

В декабре 2017 года официальные власти Египта объявили биткоин вне закона.