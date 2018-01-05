В Египте запретили биткоин
Главный муфтий Египта Шакви Аллам запретил торговлю криптовалютой на территории страны как «запрещенную нормами ислама».
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Главный муфтий Египта Шакви Аллам издал фетву (документ, не имеющей юридической силы, но пользующийся авторитетом среди верующих), осуждающую и запрещающую добычу и торговлю криптовалютой как «запрещенной нормами ислама».
«Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», - приводит слова муфтия ТАСС со ссылкой на египетское издание «Аль-Ахрам».
В декабре 2017 года официальные власти Египта объявили биткоин вне закона.