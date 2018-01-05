США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

Вашингтон заявил о прекращении финансовой помощи Пакистану по вопросам безопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности», - цитирует ее слова ТАСС.

Науэрт подчеркнула, что такое решение является ответом на недостаточные меры властей Пакистана по вопросу о борьбе с терроризмом.

«Пакистан должен принять более решительные действия», - заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в помощи террористам.