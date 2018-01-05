США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности
В США также призвали Пакистан «принять более решительные действия» по вопросам о борьбе с терроризмом.
Фото: state.gov
Вашингтон заявил о прекращении финансовой помощи Пакистану по вопросам безопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.
«Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности»,
- цитирует ее слова ТАСС.
Науэрт подчеркнула, что такое решение является ответом на недостаточные меры властей Пакистана по вопросу о борьбе с терроризмом.
«Пакистан должен принять более решительные действия», - заключила она.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в помощи террористам.