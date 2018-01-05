Число жителей Луганска приблизилось к довоенному периоду

Согласно данным, которые приводит администрация Луганска, число жителей города приблизилось к довоенному времени и оценивается в 440 тысяч человек.

Об этом журналистам сообщил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

«Последняя цифра, которую дала статистика (Государственный комитет статистики ЛНР — прим. ред.), — это 440 тысяч», - цитирует его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что основным показателем является ежесуточная выпечка хлеба.

«Основной показатель для нас — это ежесуточная выпечка хлеба, какое количество хлеба потребляет город, и накопление твердых бытовых отходов. Мы еще полгода назад уже вышли на довоенный уровень выпечки хлеба», - сообщил он.

Манолис отметил, что число постоянно проживающих в Луганске людей растет и в настоящее время составляет около 40% всех жителей республики.