В МВД намерены ужесточить ответственность для злостных нарушителей ПДД

В текущем году МВД РФ предлагает ввести дифференцированное наказание за систематические нарушения ПДД.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Отмечается, что в 2018 году будет продолжена работа «по наведению надлежащего порядка на дорогах страны». В первую очередь это коснется предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение ПДД.

Однако в ведомстве не уточнили, какие именно нарушения имеются в виду и о каком наказании идет речь.

В 2016 году Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому вводится административная ответственность за нарушение более трех раз одних и тех же предписаний ПДД. Во второе чтение данный законопроект не прошел.

Среди правонарушений, которые рассматривались в документе, были превышение скорости, въезд на железнодорожный переезд, либо его пересечение на запрещающий сигнал светофора, а также проезд на красный свет и ряд других.