Жертвами теракта в Афганистане стали 15 человек

В четверг в столице Афганистана Кабуле террорист-смертник совершил атаку, жертвами которой стали по меньшей мере 15 человек, среди которых 10 афганских силовиков. Ещё 20 человек были ранены и доставлены в лечебные учреждения.

Как пишет TOLOnews, в Министерстве здравоохранения Афганистана подтвердили, что в больницы были доставлены 20 раненых.