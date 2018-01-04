Климкин заявил, что украинцы спасают конкурентоспособность польской экономики

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

«Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а больше двух миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро», - написал Климкин на своей странице в Twitter.

Он добавил, что ему «как математику такое соотношение кажется очень привлекательным для экономики Польши».

Климкин резюмировал, что надо учитывать, что «украинцы спасают конкурентоспособность польской экономики».