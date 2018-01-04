Во французской деревушке возвели стелу павшим нацистам

Во французской деревушке Пейс-де-Битче ультраправые воздвигли памятник в честь 17-й танково-гренадерской дивизия СС.

Как пишет издание Estrepublicain, неизвестные воздвигли монумент нацистам в людном месте населенного пункта, что крайне возмущает местных жителей.

«Возмутительно, как это может быть?», - приводит Estrepublicain слова недовольного жителя деревни, чье имя не называется.

По данным газеты, в Европе подобное происходит не первый раз. Так в феврале прошлого года от 300 до 400 националистов устроили вечеринку в деревне, расположенной недалеко от немецкого Ленгельсхайма. Несмотря на жалобы перепуганных местных жителей, полиция никак не отреагировала на происходящее.