Иран обвинил США, Саудовскую Аравию и Израиль в разжигании конфликта в стране

Генеральный прокурор Ирана Джафар Монтазери обвинил власти США, Израиля и Саудовской Аравии в организации заговора, направленного на то, чтобы вызвать беспорядки в исламской республике.

Он заявил, что план заговора был подготовлен примерно четыре года назад при тесном сотрудничестве этих стран.

«Основным организатором заговора был американский гражданин по имени Майкл Андреа, бывший сотрудник ЦРУ, ответственный за борьбу с терроризмом, который сформировал группу для создания беспорядков в Исламской Республике Иран», - приводит со ссылкой на местные средства массовой информации «Интерфакс» слова Монтазери.

Генпрокурор Ирана добавил, что «Андреа вместе с офицером, связанным с израильским Моссадом, отвечал за создание заговора, тогда как Саудовская Аравия оплачивала все расходы».

Монтазери добавил, что планировались разные сценарии заговора.