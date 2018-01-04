Курс доллара к рублю опустился до рекордного значения с октября 2017 года

Курс американского доллара в отношении к рублю опустился ниже 57 рублей впервые с 16 октября 2017 года.

Так, на 18:51 по московскому времени курс доллара составил 56,97 руб,, передает сайт газеты «Известия» со ссылкой на данные Московской биржи.

Ранее индекс РТС впервые с 2014 года преодолел отметку в 1400 пунктов на фоне роста цен на нефть, а также укрепления российской национальной валюты.