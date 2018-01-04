Кадры массовой драки: посетители ночного клуба в Якутии сошлись «стенка на стенку»

В Сеть попала видеозапись массовой драки, которая произошла в одном из развлекательных центров Якутска. На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, как две группы молодых людей сошлись «станка на стенку» в кулачном противостоянии.

Бой происходит в небольшом для такого количества людей помещении. Судя по записи, не все участники события хотят драться. Многие просто наблюдают за происходящим, а кто то пытается в спешке покинуть заведение.

Информации о пострадавших во время инцидента в настоящий момент не поступало.

Ранее в Интернет попала видеозапись массовой драки, произошедшей на свадьбе в омском ресторане «Клуб деловых людей».