Разъяренный бык насмерть затоптал тореадора: видео
В Колумбии яростный бык насмерть раздавил тореадора.
Видео: mirror.co.uk
Как сообщает Mirror, жуткое происшествие случилось во время массового мероприятия в Колумбии.
Отмечается, что на момент трагедии на арене находились десятки людей, которые бегали от злого быка. Один из них, по всей видимости не успел увернутся, и стал жертвой животного.
На кадрах видеозаписи показано, как бык на бегу протаранил мужчину.
Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался.