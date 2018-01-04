Разъяренный бык насмерть затоптал тореадора: видео

Как сообщает Mirror , жуткое происшествие случилось во время массового мероприятия в Колумбии.

Отмечается, что на момент трагедии на арене находились десятки людей, которые бегали от злого быка. Один из них, по всей видимости не успел увернутся, и стал жертвой животного.

На кадрах видеозаписи показано, как бык на бегу протаранил мужчину.

Сообщается, что от полученных травм мужчина скончался.