У берегов Мексики найден военный корабль возрастом несколько сотен лет: видео
Фрагменты военного корабля, которому несколько сотен лет, обнаружили у побережья Мексики.
Видео: INAH TV / YouTube
Недалеко от берегов мексиканского полуострова Юкатан найдены фрагменты военного корабля и парохода.
Отмечается, что дайверы длительное время занимались в этих местах исследованием дна, передает англоязычная версия RT. Так, обнаружены 12 пушек длиной более двух метров каждая. Археологи считают, что они были сброшены с военного корабля Нидерландов, который направлялся в Индию в начале XIX века.
Также был обнаружен затонувший шотландский пароход. По мнению археологов, часть корпуса судна лежит на дне уже два столетия.