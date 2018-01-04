У берегов Мексики найден военный корабль возрастом несколько сотен лет: видео

Недалеко от берегов мексиканского полуострова Юкатан найдены фрагменты военного корабля и парохода.

Отмечается, что дайверы длительное время занимались в этих местах исследованием дна, передает англоязычная версия RT. Так, обнаружены 12 пушек длиной более двух метров каждая. Археологи считают, что они были сброшены с военного корабля Нидерландов, который направлялся в Индию в начале XIX века.

Также был обнаружен затонувший шотландский пароход. По мнению археологов, часть корпуса судна лежит на дне уже два столетия.