Чудом увернулись: иномарка в Новосибирске вылетела на тротуар в сантиметре от прохожих

Несколько человек, среди которых ребенок, едва не погибли под колесами дорогого внедорожника в Новосибирске. Инцидент произошел около метро «Студенческая».

На кадрах, опубликованных в социальной сети «ВКонтакте», видно, как автомобиль марки Lexus на большой скорости вылетает на тротуар, где сперва сбивает рекламный щит, а затем проезжает в считанных сантиметрах от толпы людей, не успевших понять, что произошло.

Ранее в Сети появилась видеозапись аварии с участием пяти автомобилей, которая произошла в Омске. На кадрах, сделанных видеорегистратором одной из попавших в ДТП машин, видно, как транспортное средство на большой скорости движется по трассе и сталкивается с автомобилем марки «Мазда», совершавшим разворот.