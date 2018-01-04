Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал сайту телеканала «Звезда», что начиная с седьмого января в столичном регионе похолодает, и, наконец, выпадет снег.

Однако, по словам Тишковца, в ближайшие три дня в Москве будет по-прежнему аномально тепло.

Специалист уточнил, что в ночь на восьмое января резко усилится ветер, понизится температура и возможна метель.

Вечером седьмого января ожидается 0 - -5, а уже в ночь на восьмое - -5 - -10.

И в дальнейшем температура вернется к своим климатическим нормам.