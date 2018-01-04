Уборщик в Дубае нашел сумку с бриллиантами и сдал ее в полицию
В Объединенных Арабских Эмиратах уборщик обнаружил сумку с бриллиантами, отнес ее в полицию и получил грамоту.
Фото: dubaipolicehq / Facebook
Уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато Лал принес найденную им в Дубае сумку с золотом и бриллиантами в полицейский участок.
Он нашел сумку, содержимое которой оценивается в 55 тысяч долларов, передает Stepfeed.
Отмечается, что индиец сделал эту находку, убирая одно из зданий.
В полиции поблагодарили честного уборщика и вручили ему грамоту.