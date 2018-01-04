Уборщик в Дубае нашел сумку с бриллиантами и сдал ее в полицию

Уборщик индийского происхождения Винакатар Амана Мотабато Лал принес найденную им в Дубае сумку с золотом и бриллиантами в полицейский участок.

Он нашел сумку, содержимое которой оценивается в 55 тысяч долларов, передает Stepfeed.

Отмечается, что индиец сделал эту находку, убирая одно из зданий.

В полиции поблагодарили честного уборщика и вручили ему грамоту.