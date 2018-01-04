США и Южная Корея не будут проводить военные учения во время Олимпиады-2018

Президенты США и Южной Кореи решили не проводить совместные военные учения во время зимней Олимпиады, которая пройдет в Пхёнчхане. Американский лидер Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин договорились об этом во время получасового телефонного разговора.

Как сообщает агентство Ренхап, в ходе беседы главы двух стран также обсудили взаимодействие по урегулированию проблем вокруг Северной Кореи. Мун Чжэ Ин отметил, что официальный Сеул «будет вести тесные консультации с США» по диалогу между КНДР и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не исключил, что команда КНДР примет участие в Олимпиаде-2018 на территории Южной Кореи.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан, расположенном в 80 километрах от северокорейской границы, с 9 по 25 февраля. Спортивные чиновники многих государств неоднократно заявляли о своей обеспокоенности по поводу безопасности атлетов в связи с возросшей напряженностью на Корейском полуострове из-за развития Северной Кореей ракетно-ядерной программы.