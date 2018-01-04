В российских лесах начали расти грибы из-за аномальной зимы

В лесах Центральной России из-за аномально теплой для зимы температуры начали расти грибы.

Так, сообщается, что, например, в Московской области появились опята и лисички, передает «360».

Отмечается, что в столичном регионе погода стоит аномальная – не столько температурой, сколько длительностью оттепели. Плюсовая температура держится уже две недели даже по ночам. Поэтому снег почти полностью растаял, и местами даже начала зеленеть трава.