Американское летальное оружие будет храниться вдали от позиций ВСУ в Донбассе - СМИ

Летальное оружие, которое Киев получит от Вашингтона, будет храниться вдали от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Как пишет газета The Wall Street Journal, вооружение поступит якобы только в пункты дислокации военнослужащих США, база которых находится на западе Украины. Однако, по информации издания, в дальнейшем расположение могут перебазировать ближе к центральной части государства.

Американская сторона боится, что оружие попадет «в руки врага», поэтому, как пишет WSJ, во время обучения летальное вооружение якобы будет постоянно находиться под контролем военнослужащих армии США.

Отметим, что в материале WSJ не уточняется, кого именно американские военные считают врагом.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое Вашингтон передаст Киеву, будет применяться только в случае провокации, но не для эскалации конфликта в Донбассе.

Россия неоднократно предостерегала Запад от планов поставки вооружений украинской стороне, поскольку это спровоцирует эскалацию конфликта на востоке Украины. Также против этого шага высказались многие европейские политики.