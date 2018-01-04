Украина планировала взорвать российский газопровод

Украина намеревалась в 2014-2015 годах взорвать российский газопровод, который проходит в Европу через украинскую территорию. Соответствующее заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, выступая в эфире киевского телеканала Zik.

«Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Я вам о государственных планах рассказываю», — заявил Грымчак.

Замминистра также подчеркнул, что эта газовая магистраль является одним из сдерживающих факторов вооруженного конфликта на востоке Украины.

По мнению Юрия Грымчака, сегодня РФ «делает все», для того чтобы построить газопровод в обход территории Украины.

Скорее всего, украинский чиновник говорил о «Северном потоке — 2». Киев и Вашингтон не поддерживают строительство трубопровода, который российская сторона хочет проложить рядом с «Северным потоком». Украина боится потерять доходы от транзита российского газа, а у США есть амбициозные планы по экспорту сжиженного природного голубого топлива в европейские страны.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский газовый проект «Северный поток-2» может привести к крайне негативным последствиям для Украины.